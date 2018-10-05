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Город (Москва и область)     05.10.2018 10:10

Птица-секретарь появилась в Московском зоопарке впервые за 30 лет

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Теги:  Московский зоопарк  животные в городе 

5 октября. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке впервые за 30 лет появилась занесенная в Красную книгу птица-секретарь, сообщает портал mos.ru.

Двухлетний самец прибыл из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux в рамках европейской программы по сохранению популяций редких видов животных. В настоящий момент он находится на карантине, посетители зоопарка смогут увидеть его в павильоне «Дом птиц» примерно через 2 недели. В ближайшие годы Московский зоопарк надеется получить и самку птицы-секретаря, чтобы сформировать пару, добиться регулярного размножения и принять участие в европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе.

Птица-секретарь получила свое название за характерное головное оперение, напоминающее украшение париков секретарей в европейских судах. Родиной птиц-секретарей является Африка – от южных границ Сахары до самого юга континента. В настоящее время птица-секретарь занесена в Международную Красную книгу, так как из-за сокращения их естественной среды обитания и браконьерства их популяция сокращается.


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Теги: 
Московский зоопарк  животные в городе 

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