5 октября. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке впервые за 30 лет появилась занесенная в Красную книгу птица-секретарь, сообщает портал mos.ru.



Двухлетний самец прибыл из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux в рамках европейской программы по сохранению популяций редких видов животных. В настоящий момент он находится на карантине, посетители зоопарка смогут увидеть его в павильоне «Дом птиц» примерно через 2 недели. В ближайшие годы Московский зоопарк надеется получить и самку птицы-секретаря, чтобы сформировать пару, добиться регулярного размножения и принять участие в европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе.



Птица-секретарь получила свое название за характерное головное оперение, напоминающее украшение париков секретарей в европейских судах. Родиной птиц-секретарей является Африка – от южных границ Сахары до самого юга континента. В настоящее время птица-секретарь занесена в Международную Красную книгу, так как из-за сокращения их естественной среды обитания и браконьерства их популяция сокращается.