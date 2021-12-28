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Город (Москва и область)     28.12.2021 11:35

Пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники

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Теги:  коронавирус  вакцинация  COVID-19 

28 декабря. Mossovetinfo.ru - Пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19 продолжат работать в период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба социального комплекса Москвы.

Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00. Выходным днём будет только 1 января — день, когда традиционно наблюдается большой спад посещений.

Пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно будет со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января будут выходными днями.

Подробная информация о центрах вакцинации здесь.
Адреса точек, где можно сдать экспресс-тест здесь.

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Теги: 
коронавирус  вакцинация  COVID-19 

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