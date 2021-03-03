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Город (Москва и область)     03.03.2021 17:43

Пункты вакцинации от COVID-19 откроются ещё в шести московских ТЦ

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются еще в шести московских торговых центрах, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Уже с 3 марта сделать прививку от коронавируса можно в ТЦ «РИО» и ТЦ «Дубровка». В других ТЦ мобильные пункты вакцинации откроются в ближайшие три недели.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. В начале в Москве открыли 70 стационарных пунктов вакцинации на базе городских медучреждений, затем к ним добавили еще 30.

С 20 января в столице начали работать мобильные пункты вакцинации в московских торговых центрах. Их число в Москве постоянно увеличивается

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

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