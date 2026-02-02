 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     11.02.2026 15:47

Путин наградил Анастасию Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством»

11 февраля — Mossovetinfo.ru — Указ о награждении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени подписан президентом России Владимиром Путиным. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III Ракову Анастасию Владимировну – заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития», – говорится в Указе.

Ракова награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сказал, выступая на пленарном заседании первого Международного конгресса государственного управления, что государственный служащий должен быть борцом, который горит работой и не боится конфликтов.

«Для управленца более высокого уровня необходимо понимание стратегии и стремление ее реализовать. То есть человек должен гореть на работе, он должен желать эту работу, желать достигнуть результатов и не бояться конфликтов. Он должен быть борцом», - рассказал Собянин.

По его словам, такие управленцы ценятся выше обычных чиновников, которые делают упор только на собственных показателях полезности. Человек, который идет на государственную службу, должен иметь желание быть полезным обществу.

Собянин добавил, что граждане ежедневно ждут от госслужащих совершения подвигов.

