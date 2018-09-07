7 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин примет участие в открытии концертного зала в парке «Зарядье», которое состоится 8 сентября, сообщается на официальном сайте Кремля.



На открытии нового концертного зала выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также другие известные исполнители классической музыки.



Новый концертный зал не имеет аналогов в России. Он оснащен самым современным оборудованием, кроме того, зал способен трансформироваться, что позволит проводить в нем не только концертные классической музыки, но и использовать его для проведения различных мероприятий других жанров. Концертный репертуар нового зала уже сформирован на год вперед.