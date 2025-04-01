Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

8 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба Кремля.



«Глава Подмосковья, в частности, информировал Владимира Путина о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Обсуждались и другие социальные вопросы, в том числе помощь участникам СВО и их семьям, меры поддержки школьных учителей», - отмечается в сообщении.



«18 тысяч человек прошли через фонд «Защитники Отечества», отметил Путин, после информации губернатора что в регионе работает Фонд «Защитники Отечества», с подразделением каждом муниципалитете. По словам губернатора, работает, «результативно, потому что те жалобы или обращения, скорее, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно».



«18 тысяч человек – это и ребята, и члены их семей», отметил губернатор, также предоставив информацию о других важных фондах, проектах социальной направленности.



Также Воробьев сделал «акцент на наше волонтёрское движение, которое есть в каждом городе», в том числе волонтерам, оказывающим помощь регионам в зоне СВО.

.

Воробьев сообщил Путину, Детский центр имени Рошаля, которые ранее открыл Президент, « вышел на проектную мощность. Это значит, что в 2025 году там проходит порядка 60 операций (в день), и за год 115 тысяч детей получат медицинскую помощь, плюс 20–25 тысяч человек могут пройти госпитализацию, а значит, получить все необходимые, высокотехнологичные в том числе, виды помощи».



В ходе встречи были обсуждены важнейшие социальные и хозяйственные вопросы Подмосковья. Также Воробьев поблагодарил Путина за те решения, которые ранее были приняты Президентом по помощи в развитии в регионе социальной сферы, в том числе медицины, инфраструктурных, в том числе транспортных, проектов.