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Город (Москва и область)     08.04.2025 15:35

Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

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Теги:  Путин  встреча  доклад  Андрей Воробьев  губернатор  Московская область  Подмосковье 

8 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Подмосковья, в частности, информировал Владимира Путина о масштабных проектах в сфере транспорта и медицины. Обсуждались и другие социальные вопросы, в том числе помощь участникам СВО и их семьям, меры поддержки школьных учителей», - отмечается в сообщении.

«18 тысяч человек прошли через фонд «Защитники Отечества», отметил Путин, после информации губернатора что в регионе работает Фонд «Защитники Отечества», с подразделением каждом муниципалитете. По словам губернатора, работает, «результативно, потому что те жалобы или обращения, скорее, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно».

«18 тысяч человек – это и ребята, и члены их семей», отметил губернатор, также предоставив информацию о других важных фондах, проектах социальной направленности.

Также Воробьев сделал «акцент на наше волонтёрское движение, которое есть в каждом городе», в том числе волонтерам, оказывающим помощь регионам в зоне СВО.
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Воробьев сообщил Путину, Детский центр имени Рошаля, которые ранее открыл Президент, « вышел на проектную мощность. Это значит, что в 2025 году там проходит порядка 60 операций (в день), и за год 115 тысяч детей получат медицинскую помощь, плюс 20–25 тысяч человек могут пройти госпитализацию, а значит, получить все необходимые, высокотехнологичные в том числе, виды помощи».

В ходе встречи были обсуждены важнейшие социальные и хозяйственные вопросы Подмосковья. Также Воробьев поблагодарил Путина за те решения, которые ранее были приняты Президентом по помощи в развитии в регионе социальной сферы, в том числе медицины, инфраструктурных, в том числе транспортных, проектов.

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Теги: 
Путин  встреча  доклад  Андрей Воробьев  губернатор  Московская область  Подмосковье 

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