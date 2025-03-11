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Город (Москва и область)     14.03.2025 09:49

ПВО утром 14 марта отразили очередную атаку БПЛА в московском регионе – Собянин, Воробьев

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Теги:  БПЛА  ПВО  атака  отражение  Москва  Московская область  Собянин  Воробьев 

14 марта — Mossovetinfo.ru —Утром 14 марта «наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА» в московском регионе.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», сообщает в своем Telegram-канале в 7:24 мск мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня утром наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА.

Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», - сообщает в своем Telegram-канале в 8:12 мск губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Теги: 
БПЛА  ПВО  атака  отражение  Москва  Московская область  Собянин  Воробьев 

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