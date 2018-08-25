24 августа. Mossovetinfo.ru – Пять станций Солнцевской линии московского метро закрыты на сутки в субботу, 24 августа, для присоединения новых станций метро.



Не работают станции «Раменки», «Ломоносовский проспект», «Минская», «Парк Победы» и «Шелепиха».



Между закрытыми станциями запущены бесплатные автобусы. В связи с этим выделенные полосы на Кутузовском проспекте, Большой Дорогомиловской улице и Мичуринском проспекте будут работать и в субботу.