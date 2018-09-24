24 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставили на торги пять зданий на востоке столицы, принадлежащие АО «Автокомбинат № 5», сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Общая площадь выставленных на торги зданий составляет более 27 тысяч квадратных метров. Они расположены в районе Соколиная гора.



Начальная стоимость зданий составляет 449,6 миллиона рублей. Торги пройдут на снижение начальной стоимости, но не ниже 50% от стартовой цены.