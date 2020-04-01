1 апреля. Mossovetinfo.ru – Использовать QR-коды для контроля соблюдения режима самоизоляции, начнут после того, как соответствующее постановление будет принято московскими властями, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Лысенко рассказал, что гражданам необходимо будет зарегистрироваться на портале mos.ru. После этого, если человеку понадобится выйти из дома, необходимо будет заполнить на портале простую форму, после чего чего получит QR-код на мобильный телефон, либо на электронную почту. Также будет возможность распечатать код на принтере.
Лысенко отметил, что портал мэра выдержит подобную нагрузку и все, кому будет необходим QR-код смогут его получить.
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