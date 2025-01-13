18 января — Mossovetinfo.ru — Городские власти продлим работу некоторых маршрутов в ночь на 19 января, изменения коснутся 35 маршрутов автобусов и электробусов в разных округах Москвы которые проходят рядом с местами традиционных купаний.Они будут курсировать до 03:00.Кроме того, в столице работают 18 ночных маршрутов.Изменениями, касающимися времени продления маршрутов в ночь на 19 января 2025 года, указаны в прикрепленном файле (увеличивается при нажатии) и в том же файле в тексте новости.