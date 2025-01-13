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Город (Москва и область)     18.01.2025 11:11

Работа наземного транспорта в крещенскую ночь в Москве

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Теги:  Москва  транспорт  продление  крещенская ночь 

18 января — Mossovetinfo.ru — Городские власти продлим работу некоторых маршрутов в ночь на 19 января, изменения коснутся 35 маршрутов автобусов и электробусов в разных округах Москвы которые проходят рядом с местами традиционных купаний.

Они будут курсировать до 03:00.

Кроме того, в столице работают 18 ночных маршрутов.

транспорт, время работы, продление, крещенская ночь, 19 января 2025 года, Москва
Изменениями, касающимися времени продления маршрутов в ночь на 19 января 2025 года, указаны в прикрепленном файле (увеличивается при нажатии) и в том же файле в тексте новости.


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Карта места

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Теги: 
Москва  транспорт  продление  крещенская ночь 

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