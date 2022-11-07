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Город (Москва и область)     07.11.2022 11:12

Работы финалистов IХ конкурса фотографии «Планета Москва» доступны на виртуальном 3D-туре

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Теги:  Москва  фотовыставка  3D-тур 

7 ноября. Mossovetinfo.ru - Специалисты ГБУ «Мосстройинформ» разработали 3D-тур по фотовыставке работ финалистов IХ конкурса городской фотографии «Планета Москва» который можно посмотреть в режиме виртуальной реальности на сайте СтроимПросто.

На двух этажах выставочного зала в ГБУ «Мосстройинформ» были представлены 80 работ, посвященных столице России. Фотовыставка работ финалистов IХ конкурса городской фотографии «Планета Москва» недавно завершила свою работу.

Участниками конкурса стали 175 человек. Они отправили свыше тысячи своих работ.

В 2022 году было представлено четыре номинации: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса».


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Теги: 
Москва  фотовыставка  3D-тур 

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