4 апреля. Mossovetinfo.ru – Работы по рекультивации мусорных полигонов в Кашире, в Электростали и в Павловском Посаде завершатся в 2018 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя областного правительства Александр Чупраков.



Он отметил, что в Московской области также начаты работы по рекультивации полигонов «Кучино» в Балашихе и Ядрово» в Волоколамском районе.