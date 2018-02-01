Работы по созданию парка начнутся весной на месте свалки в Печатника

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Работы по созданию парка начнутся весной на месте свалки в Печатниках. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



«Бесславная история незаконной свалки в Печатниках подходит к концу. Мы заканчиваем работы по ее ликвидации», - написал Собянин .



Мэр Москвы отметил, что на этом месте появится парк для мотогонщиков, велосипедистов, а еще зона для прогулок возле реки.