2 июля. Mossovetinfo.ru – Расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится 4-5 и 10-12 июля в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.
В районе станции Кунцево-1 будут проводиться работы по переключению на цифровую систему регулирования движения поездов. Кроме того, в районе станции Баковка проведут работы для обеспечения безопасности во время строительства дополнительного вестибюля.
В связи с этими работами ряд электричек будет выведен из расписания, часть электропоездов, в основном Усовского направления, будут следовать по укороченному маршруту. Кроме того, у ряда пригородных электричек изменится время отправления и прибытия.
Подробнее ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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