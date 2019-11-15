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Город (Москва и область)     15.11.2019 12:16

Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится с 15 по 20 ноября

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Теги:  МЖД  электрички  расписание  изменения расписания 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится во второй половине ноября, сообщается на официальном сайте МЖД.

На Савеловском направлении МЖД с 15 по 19 ноября будут проводиться ремонтно-путевые работы на участке Бескудниково – Москва. В связи с этим из расписания выведут ряд электричек на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк, Москва – Лобня. Также будут отменены два последних аэроэкспресса в Шереметьево.

16 и 17 ноября на Ярославском направлении МЖД будут проходить путевые работы на участке Москва – Лосиноостровская. В связи с этим отменяется ряд электричек от Москвы до станций Мытищи, Монино, Болшево, Щелково, Фрязево, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. Кроме того, некоторые электрички не будут останавливаться на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лось, Перловская и Тайнинская.

На Киевском направлении МЖД с 15 по 17 ноября будут проходить путевые работы на станции Москва-Сортировочная-Киевская. В связи с этим в указанный период утром и вечером будут отменены несколько электричек Москва – Новоперелкино – Москва.

С 17 по 20 ноября будут проходить работы по развитию инфраструктуры на Рижском направлении МЖД. В связи с этим отменяется несколько электричках на маршрутах Москва – Красный Балтиец, Москва – Нахабино, Москва – Новоиерусалимская, Москва – Румянцево, Тушино – Нахабино, а также Дедовск – Щербинка, Щербинка – Нахабино, и Дедовск – Люблино.

Помимо отмены ряда электричек, на всех указанных направлениях в период проведения работ будет изменено время отправления и прибытия ряда пригородных поездов, также у некоторых электричек измениться количество остановок на маршруте.

Обо всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание  изменения расписания 

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