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Город (Москва и область)     14.08.2020 15:45

Расписание электричек двух направлений МЖД изменится с 17 по 23 августа

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Теги:  МЖД  электрички  расписание 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится во второй половине августа в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.

С 17 по 20 августа на Савеловском направлении МЖД пройдут работы по замене путей на участке Бескудниково – Москва-Бутырская. 23 августа на станции Баковка Белорусского направления МЖД пройдут работы по демонтажу временных конструкций.

Технологические окна для проведения работ назначены в основном на вечернее и ночное время, чтобы свести к минимуму изменения в расписании движения пригородных электричек. Во время работ, движение будет организовано по соседним путям.

В указанный период некоторые электрички будут выведены из расписания, часть пригородных электропоездов пойдет по укороченным маршрутам, у части поездов изменится время отправления и прибытия.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  расписание 

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