14 августа. Mossovetinfo.ru – Расписание электричек Белорусского и Савеловского направления МЖД изменится во второй половине августа в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщается на официальном сайте МЖД.



С 17 по 20 августа на Савеловском направлении МЖД пройдут работы по замене путей на участке Бескудниково – Москва-Бутырская. 23 августа на станции Баковка Белорусского направления МЖД пройдут работы по демонтажу временных конструкций.



Технологические окна для проведения работ назначены в основном на вечернее и ночное время, чтобы свести к минимуму изменения в расписании движения пригородных электричек. Во время работ, движение будет организовано по соседним путям.



В указанный период некоторые электрички будут выведены из расписания, часть пригородных электропоездов пойдет по укороченным маршрутам, у части поездов изменится время отправления и прибытия.



Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.