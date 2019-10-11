11 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек Курского направления МЖД изменится в субботу и воскресенье, 12 и 13 октября в связи масштабными работами по развитию железнодорожной инфраструктуры в районе станции Подольск, сообщается на официальном сайте МЖД.



В период с 23:50 12 октября до 14:40 13 октября будет закрыто движение поездов по одному из главных путей на перегоне Гривно – Подольск. В этот период движение поездов будет организовано по одному главному пути в реверсивном режиме. Реконструкция необходима для реализации проекта МЦД-2.



В связи с этим у ряда пригородных электричек будет изменено время отправления и прибытия, кроме того, у ряда поездов будет сокращен маршрут и количество остановок.



Подробнее об изменениях в графике движения пригородных электричек можно ознакомится на официальном сайте РЖД, а также на вокзалах и остановочных пунктах.