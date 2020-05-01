Другие материалы
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Город (Москва и область)
01.05.2020, 16:53
Расписание поездов МЦД-1 и МЦД-2 изменится в Москве с 1 по 11 мая
1 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов МЦД-1 и МЦД-2 изменится с 1 по 11 мая, сообщается на портале mos.ru. В связи с тем, что пассажиропоток МЦД-1 и МЦД-2 снизился из-за ограничений, в...
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Город (Москва и область)
01.05.2020, 14:53
Как будут работать городские учреждения Москвы с 1 по 11 мая
1 мая. Mossovetinfo.ru – В период с 1 по 11 мая ряд госучреждений Москвы перейдет на особый режим работы, сообщается на портале mos.ru. Режим работы изменится у взрослых и детских поликлиник,...
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Город (Москва и область)
01.05.2020, 12:17
Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июня
1 мая. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения горячей воды в многоквартирных домах в Москве в связи с распространением коронавируса перенесены на 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра М...