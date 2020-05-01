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Город (Москва и область)     01.05.2020 16:53

Расписание поездов МЦД-1 и МЦД-2 изменится в Москве с 1 по 11 мая

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Теги:  МЦД  МЦД-1  МЦД-2  расписание  изменение расписания 

1 мая. Mossovetinfo.ru – Расписание поездов МЦД-1 и МЦД-2 изменится с 1 по 11 мая, сообщается на портале mos.ru.

В связи с тем, что пассажиропоток МЦД-1 и МЦД-2 снизился из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, РЖД приняло решение провести в указанный период масштабные работы по развитию инфраструктуры.

На МЦД 2 с 1 по 11 мая ежедневно с 10:30 до 13:30 не будет движения поездов на участке от станции Курская до станции Дмитровская. С 13:30 до 18:25 на этом участке будет открыт для движения только один путь для поочередног пропуска поездов в обе стороны. В связи с этим в этом время интервалы движения поездов будут увеличены.

Со 2 по 5 и с 9 по 11 мая на участке МЦД-1 от станции Марк до станции Лобня один из путей будет закрыт для проведения ремонта, движение будет организовано в реверсивном режиме по одному пути. 6, 7, 8, и 12 мая движение поездов по МЦД-1 будет организовано по графику рабочего дня.

Пассажиров просят проверять расписание движения перед поездками. Также напоминается, что для поездок по Москве и Московской области на общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск, к которому должна быть привязана электронная транспортная карта («Тройка» или «Стрелка», проездной билет, социальная карта жителя Москвы или Подмосковья).


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-1  МЦД-2  расписание  изменение расписания 

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