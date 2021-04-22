Расписание поездов МЦД-2 изменится с 26 по 30 апреля

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Расписание движение поездов МЦД-2 изменится в период с 26 по 30 апреля, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Движение в указанный период будет ограничиваться в интервале с 11:00 до 15:00 на участке Курская - Дмитровская.



Последний поезд перед перерывом от Курского вокзала в сторону Нахабино отправится в 11:14,

от Дмитровской в сторону Подольска – в 11:58,

в обычном режиме поезда будут курсировать после 15:00.



Изменения в расписании связаны с работами по реконструкции путей между станциями Каланчевская и Курская.