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Город (Москва и область)
23.04.2021, 17:25
Расписание поездов МЦД-2 изменится с 26 по 30 апреля
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Расписание движение поездов МЦД-2 изменится в период с 26 по 30 апреля, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. Движение в указанный период буде...
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Город (Москва и область)
23.04.2021, 10:10
Робота‑сортировщика мусора тестируют в Москве
23 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве в пилотном режиме началось тестирование робота-мусорщика, сообщается на портале mos.ru. Эксперимент проходит на одном из мусороперерабатывающих заводов с но...
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Город (Москва и область)
22.04.2021, 17:08
Доступ к электронной медицинское карте в Москве упрощен
22 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы упростили доступ к электронной медицинской карте, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Если ранее для доступа к электронной м...