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Город (Москва и область)     18.10.2018 08:27

Расписание пригородных электричек изменится в дни ноябрьских праздников

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Теги:  электрички  расписание 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек МЖД изменится в дни ноябрьских праздников 3, 4 и 5 ноября, сообщает портал mos.ru.

В субботу и воскресенье 3 и 4 ноября электрички будут ходить по расписанию субботы, а в понедельник 5 ноября – по расписанию воскресенья.

Ранее сообщалось, что с 28 октября электрички шести направлений МЖД перейдут на зимнее расписание. С 28 октября новое расписание появится на вокзалах и железнодорожных платформах, а также в мобильном приложении ЦППК.


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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание 

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