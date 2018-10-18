18 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек МЖД изменится в дни ноябрьских праздников 3, 4 и 5 ноября, сообщает портал mos.ru.
В субботу и воскресенье 3 и 4 ноября электрички будут ходить по расписанию субботы, а в понедельник 5 ноября – по расписанию воскресенья.
Ранее сообщалось, что с 28 октября электрички шести направлений МЖД перейдут на зимнее расписание. С 28 октября новое расписание появится на вокзалах и железнодорожных платформах, а также в мобильном приложении ЦППК.
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