15 ноября. Mossovetinfo.ru – Расселение двух домов по программе реновации жилья началось в Бескудниковском районе, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента городского имущества.



Первые 55 семей из двух пятиэтажек на Бескудниковском бульваре уже подписали договора с департаментом на новые квартиры в рамках программы реновации. Новое жилье жители расселяемых пятиэтажек получают в новостройке на Дмитровском шоссе, а также в других новостройках, построенных по программе реновации.



Всего в двух расселяемых домах проживает 199 семей. Помимо 55 семей, уже получивших новые квартиры, еще 19 семей приглашены в департамент городского имущества для заключения договоров.