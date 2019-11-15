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Город (Москва и область)     15.11.2019 09:43

Расселение еще двух пятиэтажек по программе реновации началось в Бескудниково

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  пятиэтажки  программа реновации  жилье  Бескудниково 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – Расселение двух домов по программе реновации жилья началось в Бескудниковском районе, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента городского имущества.

Первые 55 семей из двух пятиэтажек на Бескудниковском бульваре уже подписали договора с департаментом на новые квартиры в рамках программы реновации. Новое жилье жители расселяемых пятиэтажек получают в новостройке на Дмитровском шоссе, а также в других новостройках, построенных по программе реновации.

Всего в двух расселяемых домах проживает 199 семей. Помимо 55 семей, уже получивших новые квартиры, еще 19 семей приглашены в департамент городского имущества для заключения договоров.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  пятиэтажки  программа реновации  жилье  Бескудниково 

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