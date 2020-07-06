6 июля. Mossovetinfo.ru – Размер взноса на капитальный ремонт жилых домов в Московской области в 2020 году не изменится, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Как сообщил глава ведомства Антон Велиховский, решение оставить взнос на капремонт на прежнем уровне принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Велиховский также напомнил, что размер взноса на капремонт в Московской области не меняется уже 3 года и составляет 9,07 рубля за квадратный метр.
Кроме того, в Министерстве напомнили, что в период с апреля по июнь взносы на капремонт не начислялись. В июльских платежках взносы за капремонт появились, но без доначислений за три месяца. Кроме того, до 1 января 2021 года не будет взиматься пени за просрочку оплаты взносов на капремонт.
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