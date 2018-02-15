Разовые превышения ПДК по сероводороду вновь зафиксированы в районе полигона «Кучино» в Балашихе - МЧС

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «В течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», сообщает МЧС.



Ранее в «в результате проведенных исследований выявлено, что источником постороннего запаха (сероводорода – ред.) является полигон твердых бытовых отходов «Кучино» (г. Балашиха Московской области), на котором ведутся работы по дегазации, в рамках которой проведено бурение 55 скважин», - отмечает МЧС.



На месте мусорного полигона «Кучино» в Балашихе появится парк, сообщил в среду в ходе ежегодного обращения губернатора к жителям сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.