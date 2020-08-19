19 августа. Mossovetinfo.ru – Развязку на пересечении Юго-Восточной хорды с Варшавским шоссе построят к концу 2022 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
По словам Загрутдинова, сейчас на развязке начинаются буровые работы и перекладка инженерных коммуникаций.
В составе развязки будет построена эстакада основного хода, которая пересечет Варшавское шоссе и Люблинскую улицу, а также четыре эстакады, по которым можно будет выехать на эстакаду ЮВХ с Варшавского шоссе, и съехать обратно.
Ранее сообщалось, что полностью, система хордовых магистралей в Москве будет завершена в 2023 году. В нее войдут уже построенная Северо-Западная хорда, а также строящиеся Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда, а также Южная рокада.
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