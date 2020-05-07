7 мая. Mossovetinfo.ru – Реальное число заразившихся коронвирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.



По последним официальным данным, в Москве за последние сутки выявлено 6 703 случая заражения коронавирусом. Всего в столице подтверждено 92 676 случаев заболевания. В России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом.