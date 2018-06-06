6 июня. Mossovetinfo.ru – Семь московских зон отдыха, которые находятся на реконструкции, будут открыты в августе, сообщил на пресс-конференции начальник объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семёнов.
Семенов уточнил, что в реконструируемых зонах сейчас ведутся строительные работы. Они не приняты комиссией по приемке зон отдыха. При этом гражданам не запрещается их посещать, однако потенциальных посетителей предупреждают, что эти зоны отдыха не благоустроены.
Семенов также сообщил, что основные работы в этих зонах планируется завершить к середине августа. Таким образом реконструированные зоны отдыха смогут принять посетителей в течение примерно полутора месяцев – в августе и сентябре.
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