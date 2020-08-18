18 августа. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве проведут работы по реконструкции 15 городских прудов, сообщается на портале mos.ru.



В ходе работ дно прудов очистят от ила, отремонтируют береговые укрепления и благоустроят прилегающую территорию.



В настоящее время уже идут работы по реконструкции Верхнего и Нижнего прудов на улице Кравченко, пруда на улице Федосьино в Новопеределкино и Деревлевского пруда на юго-западе Москвы.



В ближайшее время начнутся работы на пруду Заболотье в поселке Северный, где уже провели работы по благоустройству Большого Старомарковского пруда.



Кроме того, планируется начать работы на прудах на улице Островитянова в Конькове, Купавенском пруду в Перове, каскаде прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольском пруду в Южном Бутове.