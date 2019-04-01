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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     01.04.2019 15:52

Реновация: 80% жителей двух домов в районе Котловка выбрали новое жилье

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Теги:  программа реновации жилья  жилье  реновация жилья  пятиэтажки  расселение  программа реновации 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – За два дня около 80% жителей двух домов, попавших в программу реновации, выбрали новое жилье, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Жители двух домов на улице Дмитрия Ульянова начали получать смотровые ордера на новые квартиры 30 марта. За первые два дня согласие на переезд дали 115 семей, 23 семьи уже подали полный пакет документов для заключения договоров о переселении в новое жилье.

Новые квартиры жители расселяемых домов получат в новостройках, построенных по соседству на улице Дмитрия Ульянова и Севастопольском проспекте. В доме на улице Дмитрия Ульянова расположен Центр информирования населения. Новые квартиры полностью соответствуют стандартам реновации.


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Теги: 
программа реновации жилья  жилье  реновация жилья  пятиэтажки  расселение  программа реновации 

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