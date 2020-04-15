Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.04.2020 08:40

Репетиции воздушной части парада начнутся в Москве 15 апреля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Парад Победы  репетиции  воздушный режим  Росавиация 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Репетиции воздушной части парада в честь победы в Великой отечественной войне начинаются в Москве с 15 апреля, сообщает Росавиация.

В связи с репетициями 15, 17, 20 и 22 апреля в Московской зоне устанавливается временный режим использования воздушного пространства. Резервные даты - 16, 21, 23, 24 апреля. Для проведения генеральной репетиции и для самого парада особый воздушный режим будет установлен отдельно.

Воздушные парады в честь Дня Победы планируется провести в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске и Чите.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне обязательно состоится, однако допустил, что из-за ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия могут быть перенесены на другую дату.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Парад Победы  репетиции  воздушный режим  Росавиация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:47 Город (Москва и область) На входах в метро из-за проверки пропусков образовались очереди

09:15 Город (Москва и область) Полицейские смогут отправлять на штрафстоянку машины водителей, которые не оформили цифровой пропуск

08:40 Город (Москва и область) Репетиции воздушной части парада начнутся в Москве 15 апреля

08:31 Общество Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

08:25 Город (Москва и область) В Москве и Подмосковье с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru