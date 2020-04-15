15 апреля. Mossovetinfo.ru – Репетиции воздушной части парада в честь победы в Великой отечественной войне начинаются в Москве с 15 апреля, сообщает Росавиация.



В связи с репетициями 15, 17, 20 и 22 апреля в Московской зоне устанавливается временный режим использования воздушного пространства. Резервные даты - 16, 21, 23, 24 апреля. Для проведения генеральной репетиции и для самого парада особый воздушный режим будет установлен отдельно.



Воздушные парады в честь Дня Победы планируется провести в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске и Чите.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне обязательно состоится, однако допустил, что из-за ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия могут быть перенесены на другую дату.