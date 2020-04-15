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Город (Москва и область)
15.04.2020, 09:47
На входах в метро из-за проверки пропусков образовались очереди
15 апреля. Mossovetinfo.ru – На входах в метро из-за проверки цифровых пропусков образовались огромные очереди, сообщают пользователи соцсетей. Пользователи выкладывают многочисленные фотогр...
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Город (Москва и область)
15.04.2020, 09:15
Полицейские смогут отправлять на штрафстоянку машины водителей, которые не оформили цифровой пропуск
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД в Москве смогут отправлять на штрафстоянку автомобили тех водителей, которые не оформили цифровые пропуска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в прав...
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Город (Москва и область)
15.04.2020, 08:40
Репетиции воздушной части парада начнутся в Москве 15 апреля
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Репетиции воздушной части парада в честь победы в Великой отечественной войне начинаются в Москве с 15 апреля, сообщает Росавиация. В связи с репетициями 15, 17,...