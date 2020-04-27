27 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве завершилась реставрация памятника Георгию Жукову на Манежной площади, уже разобраны строительные леса, сообщается на портале mos.ru.



Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что 90% работ были сделаны до введения в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также рассказал, что помимо памятника были проведены работы по восстановлению постамента. Также был приведен в порядок цветник вокруг памятника.



Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова был установлен на Манежной площади к 50-летию победы в Великой Отечественной войне в 1995 году.



Ранее сообщалось, что памятник Жукову временно убрали с Манежной площади для реставрации. 24 апреля памятник вернули на Манежную площадь и продолжили работы по реставрации.