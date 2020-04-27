Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.04.2020 18:27

Реставрация памятника Георгию Жукову полностью завершена

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  памятник  реставрация  Манежная площадь 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве завершилась реставрация памятника Георгию Жукову на Манежной площади, уже разобраны строительные леса, сообщается на портале mos.ru.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что 90% работ были сделаны до введения в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также рассказал, что помимо памятника были проведены работы по восстановлению постамента. Также был приведен в порядок цветник вокруг памятника.

Памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова был установлен на Манежной площади к 50-летию победы в Великой Отечественной войне в 1995 году.

Ранее сообщалось, что памятник Жукову временно убрали с Манежной площади для реставрации. 24 апреля памятник вернули на Манежную площадь и продолжили работы по реставрации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
памятник  реставрация  Манежная площадь 

Возврат к списку

Лента новостей

18:57 Власть Путин присвоил звание Героя труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину

18:27 Город (Москва и область) Реставрация памятника Георгию Жукову полностью завершена

17:30 В России Роспотребнадзор назвал условие, при котором режим самоизоляции можно снимать после 12 мая

16:57 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили об аннулировании некоторых отдельных цифровых рабочих пропусков

15:37 Город (Москва и область) Более 60 водителей «Мострансавто» временно перейдут в скорую помощь Подмосковья

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru