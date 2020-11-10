10 ноября. Mossovetinfo.ru – В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) Москвы, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Об этом на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.
Заведениям, открытым в дневное и вечернее время (до 23.00), рекомендуется продолжить использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.
Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.
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