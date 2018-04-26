26 апреля. Mossovetinfo.ru – Режим работы некоторых станций метро изменится в дни репетиции военного парада и весенних праздников. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
26 апреля и 3 мая с 18:00 до окончания репетиции, 6 мая с 06:00 до окончания генеральной репетиции военного парада, а также 9 мая с 07:00 до окончания парада станции «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
Также 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы; со станции «Китай-город» в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.
В течение всего дня 9 мая на станции «Парк Победы» вестибюль №1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль №2 – только на вход.
Кроме того, в День Победы 9 мая, после завершения праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции: «Площадь революции», «Охотный ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк Культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная» – это необходимо для обеспечения безопасного и комфортного пребывания пассажиров на территории станций и вестибюлей метрополитена.
08:35 Город (Москва и область) Режим работы некоторых станций метро в Москве изменится 26 апреля
08:16 Общество Предприятие общественного питания в ЮЗАО оштрафовали из-за сильного запаха шаурмы
08:10 Общество В Москве 26 апреля выпадет до 20% месячной нормы осадков
08:03 Другое Рекламные граффити могут запретить в Москве на время ЧМ-2018
17:21 Власть Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс столицы
12:26 Город (Москва и область) Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти
08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google
16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году
18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии