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Город (Москва и область)     11.06.2021 10:29

Режим работы платных парковок в Москве изменится 12 и 14 июня

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Теги:  парковки  режим работы  тарифы 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Режим работы платных парковок в Москве изменится в праздничные выходные с 12 по 14 июня, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

12 и 14 июня парковки в Москве будут бесплатными, в том числе и на тех улицах, где в обычные дни плата за парковку взимается по повышенному тарифу.

13 июня парковки в Москве будут работать бесплатно на всех улицах, кроме тех, где действует повышенный тариф.

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Карта места

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Теги: 
парковки  режим работы  тарифы 

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