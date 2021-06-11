11:31 Город (Москва и область) В Москве продолжается рост числа новых случаев коронавируса
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10:47 Город (Москва и область) Сервис по расчету стоимости владения личным авто запустят в Москве
10:29 Город (Москва и область) Режим работы платных парковок в Москве изменится 12 и 14 июня
09:59 Город (Москва и область) Как будут работать социальные учреждения в Москве с 12 по 14 июня
19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут
08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
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07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
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07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера