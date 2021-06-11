Режим работы платных парковок в Москве изменится 12 и 14 июня

11 июня. Mossovetinfo.ru — Режим работы платных парковок в Москве изменится в праздничные выходные с 12 по 14 июня, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



12 и 14 июня парковки в Москве будут бесплатными, в том числе и на тех улицах, где в обычные дни плата за парковку взимается по повышенному тарифу.



13 июня парковки в Москве будут работать бесплатно на всех улицах, кроме тех, где действует повышенный тариф.