Результаты дополнительных выборов в Мосгордуму-2021. Избирательный округ 37

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Представитель «Яблока» Владимир Рыжков одержал победу на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по избирательному округу № 37.



Дополнительные выборы по избирательному округу № 19 прошли в связи с тем, что ранее избранный по данному округу Николай Губенко скончался после продолжительной болезни в августе 2020 года.



Выборы проходили с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно было как на избирательных участках, так и c помощью дистанционного электронного голосования.

