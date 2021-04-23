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Город (Москва и область)     23.04.2021 10:10

Робота‑сортировщика мусора тестируют в Москве

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Теги:  роботы  мусор  переработка мусора  тестирование 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве в пилотном режиме началось тестирование робота-мусорщика, сообщается на портале mos.ru.

Эксперимент проходит на одном из мусороперерабатывающих заводов с ноября прошлого года. В основе работы роботизированного комплекса лежит технология компьютерного зрения. С ее помощью робот различает типы отходов по внешнему виду и сортирует их.

Нейросеть с помощью видеокамеры сопоставляет отходы с изображениями, хранящимися в памяти, определяет тип отходов и дает роботу команду отправить мусор в соответствующий контейнер.

При этом, базу данных комплекса постоянно пополняется, если в начале эксперимента робот определял только две фракции - бутылки из прозрачного и полупрозрачного пластика и пластиковые емкости для бытовой химии, то теперь он распознает 42 фракции, различая их по цветам и материалу. Также робот распознает стекло и бумагу.

Растет и производительность робота. Если в начале эксперимента робот сортировал за час 160 предметов, то сейчас за то же время - более 1100.

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Карта места

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Теги: 
роботы  мусор  переработка мусора  тестирование 

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