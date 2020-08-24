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Город (Москва и область)     24.08.2020 12:41

Родители московских школьников могут оставить детей на дистанционном обучении

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Теги:  школы  образование  дистанционное обучение 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Родители московских школьников могут принять решение о дистанционном обучении своих детей, сообщил глава департамента образования Москвы Александр Молотков.

По словам Молоткова, для того, чтобы перевести ребенка на дистанционное обучение, родителям нужно будет написать классному руководителю ребенка. Обучение будет организовано с помощью ресурсов Московской электронной школы.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова в понедельник сообщила, что все школы Москвы готовятся с 1 сентября возобновить обучение в очном формате. При этом, школы смогут отойти от привычного графика обучения и сдвинуть время начала уроков, чтобы ученики из разных параллелей не пересекались между собой. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будут работать московские школы в новом учебном году.


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Теги: 
школы  образование  дистанционное обучение 

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