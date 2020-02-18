Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.02.2020 08:43

Родители старшеклассников в Москве смогут сдать ЕГЭ вместе с детьми

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЕГЭ  образование  акции 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовала акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями», в рамках которой родители смогут пройти всю процедуру сдачи Единого государственного экзамена, сообщается на портале mos.ru.

Родители смогут узнать, как организована регистрация, как происходит рассадка в аудиториях, как выглядят места рабочие места участников, как правильно заполнять бланки.

Так как акция посвящена Году памяти и славы, основным предметом выбрана история. Однако родители смогут сдать ЕГЭ в сокращенном режиме, вместо обычных 3-4 часов, выбран более сокращенный вариант работы.

Пробные ЕГЭ будут проходить в центрах независимой диагностики Московского центра качества образования до 2 марта. Как отметил руководитель центра Богдан Легостаев, акция позволит родителям понять, что в сдаче ЕГЭ «нет ничего страшного и непосильного».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЕГЭ  образование  акции 

Возврат к списку

Лента новостей

08:43 Город (Москва и область) Родители старшеклассников в Москве смогут сдать ЕГЭ вместе с детьми

08:32 Власть Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

17:05 Город (Москва и область) Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта

16:20 Власть Начальник полиции Москвы Сергей Плохих подал в отставку

15:57 Город (Москва и область) Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД с Волоколамским шоссе

Актуальные материалы

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления

17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru