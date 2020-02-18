18 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовала акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями», в рамках которой родители смогут пройти всю процедуру сдачи Единого государственного экзамена, сообщается на портале mos.ru.



Родители смогут узнать, как организована регистрация, как происходит рассадка в аудиториях, как выглядят места рабочие места участников, как правильно заполнять бланки.



Так как акция посвящена Году памяти и славы, основным предметом выбрана история. Однако родители смогут сдать ЕГЭ в сокращенном режиме, вместо обычных 3-4 часов, выбран более сокращенный вариант работы.



Пробные ЕГЭ будут проходить в центрах независимой диагностики Московского центра качества образования до 2 марта. Как отметил руководитель центра Богдан Легостаев, акция позволит родителям понять, что в сдаче ЕГЭ «нет ничего страшного и непосильного».