Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии прямого подключения к иностранным серверам

2 марта — Mossovetinfo.ru — Информация о закрытии Роскомнадзором возможности прямого подключения к иностранным серверам не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Также ТАСС сообщает, что ранее некоторые СМИ сообщали, что Роскомнадзор начал массовую блокировку VPN в России. В публикациях говорилось, что ведомство блокирует целые сетевые узлы: алгоритмы с нейросетями сканируют интернет в поисках VPN-протоколов и отключают пользователей.

