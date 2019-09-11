11 сентября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзрор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при проверке цеха производства продуктов вендинговых автоматов Healthy Food, а также двух кафе компании, сообщается на официальном сайте ведомства.



Проверки на объектах Healthy Food были организованы после массового отравления едой из автоматов сети. Случаи отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести городских округах. Первоначально в больницы обратились 28 человек, позднее их число выросло до 65. По последним данным число отравившихся составило 95 человек. Из них у 60 человек диагностирован диагноз сальмонелез.



Установлено, что цеху выявлено неудовлетворительное состояние помещения и оборудования, нарушались условия хранения готовой продукции и сырья, кроме того, на часть сырья не имелось документов, также выявлены нарушения в маркировке готовой продукции и случаи неправомерного продления сроков годности. В пробах некоторых продуктов, на руках двух работников, а также в смывах с окружающих объектов выявлены возбудители сальмонолеза.



В кафе Healthy Food было обнаружено отсутствие документов на продукцию, недостаток холодильников, отсутствие гардеробов и санузлов для персонала, кроме того у ряда работников отсутствовали необходимые прививки.



По итогам проверки в отношении виновных лиц было вынесено 16 постановлений о штрафах на общую сумму около 2 миллионов рублей.