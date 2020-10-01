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Город (Москва и область)     01.10.2020 13:40

Роспотребнадзор приостановил деятельность Коптевского рынка

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Теги:  Роспотребнадзор 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Столичный Роспотребнадзора приостановил деятельность Коптевского рынка в Москве из-за несоблюдения масочного-перчаточного режима и других требований. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук.

Она отметила, что был выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, отсутствовие бактерицидных ламп в павильонах рынка.

Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.


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Теги: 
Роспотребнадзор 

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