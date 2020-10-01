1 октября. Mossovetinfo.ru – Столичный Роспотребнадзора приостановил деятельность Коптевского рынка в Москве из-за несоблюдения масочного-перчаточного режима и других требований. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук.



Она отметила, что был выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, отсутствовие бактерицидных ламп в павильонах рынка.



Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.