1 октября. Mossovetinfo.ru – Столичный Роспотребнадзора приостановил деятельность Коптевского рынка в Москве из-за несоблюдения масочного-перчаточного режима и других требований. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук.
Она отметила, что был выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, отсутствовие бактерицидных ламп в павильонах рынка.
Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.
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