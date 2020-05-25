25 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление Росреестра отменило до конца 2020 года все плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства.
На данный момент отменено уже более 70 запланированных проверок в сфере земельного и геодезического надзора. Кроме того, до конца года будет сокращено количество внеплановых проверок. Они будут проводится только в исключительных ситуациях: причинение вреда жизни и здоровью граждан, чрезвычайные ситуации, а также проверки для выдачи лицензий. При этом, выездные проверки будут проводится дистанционно.
Решение об отмене плановых и сокращении внеплановых проверок принято в соответствии с поручением правительства России.
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