25 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление Росреестра отменило до конца 2020 года все плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства.



На данный момент отменено уже более 70 запланированных проверок в сфере земельного и геодезического надзора. Кроме того, до конца года будет сокращено количество внеплановых проверок. Они будут проводится только в исключительных ситуациях: причинение вреда жизни и здоровью граждан, чрезвычайные ситуации, а также проверки для выдачи лицензий. При этом, выездные проверки будут проводится дистанционно.



Решение об отмене плановых и сокращении внеплановых проверок принято в соответствии с поручением правительства России.