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Город (Москва и область)     05.11.2020 10:09

Росреестр в сентябре зарегистрировал в Москве рекордное число ДДУ на первичном рынке жилья

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Теги:  Росреестр  ДДУ  рекорд 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве зафиксировано рекордное количество заключенных договоров долевого участия на первичном рынке жилья, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Всего за месяц было зафиксировано 11 856 таких договоров. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, когда было заключено 11,7 тысячи ДДУ в жилом секторе.

Рекорд установлен и по количеству ДДУ заключенных в сентябре в нежилом фонде - за месяц заключено 3 129 договоров. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте текущего года, когда за месяц в нежилом фонде было зафиксировано 2 840 ДДУ.


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Теги: 
Росреестр  ДДУ  рекорд 

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