5 ноября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве зафиксировано рекордное количество заключенных договоров долевого участия на первичном рынке жилья, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.



Всего за месяц было зафиксировано 11 856 таких договоров. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, когда было заключено 11,7 тысячи ДДУ в жилом секторе.



Рекорд установлен и по количеству ДДУ заключенных в сентябре в нежилом фонде - за месяц заключено 3 129 договоров. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте текущего года, когда за месяц в нежилом фонде было зафиксировано 2 840 ДДУ.