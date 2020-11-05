5 ноября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве зафиксировано рекордное количество заключенных договоров долевого участия на первичном рынке жилья, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.
Всего за месяц было зафиксировано 11 856 таких договоров. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, когда было заключено 11,7 тысячи ДДУ в жилом секторе.
Рекорд установлен и по количеству ДДУ заключенных в сентябре в нежилом фонде - за месяц заключено 3 129 договоров. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте текущего года, когда за месяц в нежилом фонде было зафиксировано 2 840 ДДУ.
10:31 В России Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесен в Госдуму
10:09 Город (Москва и область) Росреестр в сентябре зарегистрировал в Москве рекордное число ДДУ на первичном рынке жилья
09:55 Общество Организации дополнительного образования просят Собянина о мерах экономической поддержки
08:59 Город (Москва и область) Собянин продлил дистанционное обучение для 6-11 классов еще на две недели
02:04 В России В России могут ужесточить правила оборота оружия
11:16 Общество В Москве выявлено максимально число новых случаев коронавируса с 7 мая
13:00 Город (Москва и область) В Подмосковье вводится обязательная изоляция для людей старше 65 лет
13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»
14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки
14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток