Город (Москва и область)     20.03.2026 10:01

Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке от имени портала мэра Москвы

Теги:  портал мэра  киберполиция  полиция  мошенники  предупреждение  рекомендация 

20 марта — Mossovetinfo.ru — Злоумышленники начали рассылать ложные оповещения о подозрительном входе в личный кабинет на портале мэра Москвы ( mos.ru) с просьбой срочно перезвонить, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Пользователям направляют сообщения о входе в учетную запись с использованием незнакомого устройства и предлагают срочно позвонить по указанному номеру. Но на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники», - сообщает Вестник Киберполиции России

Киберполиция предупреждает и рекомендует: «не звоните по номерам из сообщений. Проверяйте информацию только через официальные сайты и приложения».

