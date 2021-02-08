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Город (Москва и область)     08.02.2021 20:11

Росстат : в Москве смертность за год выросла на 123 %

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Теги:  Росстат  Москва  смертность  убыль  2020 год  коронавирус 

8 февраля. Mossovetinfo.ru - По данным Росстата, число умерших в Москве в 2020 году по сравнению с 2019 выросло на 123 %. Умерших в 2020 г. – 149281 человек, в 2019 г. – 121048 человек. Прирост смертности в 2020 г. по сравнению с 2019г. в Москве - 123,3 % или – 28233 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ со ссылкой на опубликованный 8 февраля отчет о «естественном движении населения» в России в январе — декабре 2020 года.

Естественная убыль населения в Москве в 2020 году - 25757 человек. В 2019 году в Москве был прирост численности – 15309 человек.

Также, по данным отчета, в 2020 году родившихся в Москве было на 12833 человека меньше, чем в 2019г.: 123524 человек в 2020г. и 136357 -- в 2019г..

8 февраля во время брифинга Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об избыточной смертности в России. ситуации с коронавирусом в России. «По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 г. увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 г. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида», – сказала Голикова.

Ранее ИА Моссовет публиковала данные Росстата по изменению численности населения в ноябре.

В целом в России за 2020 год умерло 2,124 миллиона человек против 1,801 тысячи человек годом ранее.

По данным Росстата коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России.


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Теги: 
Росстат  Москва  смертность  убыль  2020 год  коронавирус 

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