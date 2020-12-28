28 декабря. Mossovetinfo.ru - Росстат в понедельник, 28 декабря опубликовал данные по изменению численности населения в России в ноябре, данные опубликованы на официальном сайте ведомства.



В ноябре в России родились 112,9 тысячи детей, умерли 219,9 тысячи человек. В годовом выражении в ноябре 2020 года смертность выросла на 55,6%, а рождаемость снизилась на 2%. В ноябре 2019 года в России родилось около 115,2 тысячи младенцев, умерло 141,3 тысячи человек.



От коронавируса в ноябре в России скончалось 19 626 человек, еще в 3 984 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, однако для подтверждения необходимы дополнительные исследования.



Кроме того, в 2 178 случаях коронавирус не являлся основной причиной смерти, однако оказал влияние на развитие других заболеваний, ускоривших смерть пациента.



Еще в 9 857 случаях у умерших был выявлен коронавирус, но он не стал причиной смерти и не оказал существенного влияния на течение других болезней.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за первые 11 месяцев 2020 года смертность в России выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.