Другие материалы
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В России
28.12.2020, 19:18
В Ленобласти вводят «комендантский час» для детей до 10 января
28 декабря. Mossovetinfo.ru - С 30 декабря по 10 января детям и подросткам младше 18 лет запрещено выходить из дома с 9 вечера и до 6 утра. В числе запретных мест для посещения — стадионы, парки и скв...
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В России
28.12.2020, 18:08
Росстат опубликовал данные по изменению численности населения в ноябре
28 декабря. Mossovetinfo.ru - Росстат в понедельник, 28 декабря опубликовал данные по изменению численности населения в России в ноябре, данные опубликованы на официальном сайте ведомства. В...
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В России
28.12.2020, 16:57
Правительство опубликовало данные по смертности за 11 месяцев
28 декабря. Mossovetinfo.ru - За первые 11 месяцев 2020 года (с января по ноябрь) смертность в России выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила в ходе брифинга вице-п...