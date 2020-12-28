 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     28.12.2020 18:08

Росстат опубликовал данные по изменению численности населения в ноябре

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Росстат  рождаемость  смертность  численность населения  статистика  коронавирус 

28 декабря. Mossovetinfo.ru - Росстат в понедельник, 28 декабря опубликовал данные по изменению численности населения в России в ноябре, данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

В ноябре в России родились 112,9 тысячи детей, умерли 219,9 тысячи человек. В годовом выражении в ноябре 2020 года смертность выросла на 55,6%, а рождаемость снизилась на 2%. В ноябре 2019 года в России родилось около 115,2 тысячи младенцев, умерло 141,3 тысячи человек.

От коронавируса в ноябре в России скончалось 19 626 человек, еще в 3 984 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, однако для подтверждения необходимы дополнительные исследования.

Кроме того, в 2 178 случаях коронавирус не являлся основной причиной смерти, однако оказал влияние на развитие других заболеваний, ускоривших смерть пациента.

Еще в 9 857 случаях у умерших был выявлен коронавирус, но он не стал причиной смерти и не оказал существенного влияния на течение других болезней.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за первые 11 месяцев 2020 года смертность в России выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Росстат  рождаемость  смертность  численность населения  статистика  коронавирус 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:19 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

19:18 В России В Ленобласти вводят «комендантский час» для детей до 10 января

18:08 В России Росстат опубликовал данные по изменению численности населения в ноябре

16:57 В России Правительство опубликовало данные по смертности за 11 месяцев

16:34 Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 29 декабря

Актуальные материалы

21:19 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

17:01 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни нового года

16:28 Город (Москва и область) Некоторые маршруты наземного транспорта изменятся в Москве в праздники

21:55 Город (Москва и область) Перечень мест, площадок для запусков фейерверков в Подмосковье

20:38 Общество Соболь задержали на 48 часов после допроса в СК

08:25 Город (Москва и область) Изменилась схема движения по Солнцевской линии метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru