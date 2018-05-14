14 мая. Mossovetinfo.ru – Рост количества ипотечных кредитов, выданных в Москве в апреле текущего года, составил 77% по сравнению с апрелем 2017 года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.



В апреле 2018 года в Москве было зарегистрировано 7 202 ипотечных договора. Годом ранее в Москве было зарегистрировано 4 045 ипотечных договора.



Также отмечается рост на 8% по сравнению с мартом текущего года, когда было зарегистрировано 6 662 ипотечные сделки.