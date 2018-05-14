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Город (Москва и область)     14.05.2018, 14:51

Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

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Теги:  ипотека  кредиты  недвижимость 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Рост количества ипотечных кредитов, выданных в Москве в апреле текущего года, составил 77% по сравнению с апрелем 2017 года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.

В апреле 2018 года в Москве было зарегистрировано 7 202 ипотечных договора. Годом ранее в Москве было зарегистрировано 4 045 ипотечных договора.

Также отмечается рост на 8% по сравнению с мартом текущего года, когда было зарегистрировано 6 662 ипотечные сделки.


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Теги: 
ипотека  кредиты  недвижимость 

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