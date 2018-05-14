Другие материалы
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 14:51
Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом
14 мая. Mossovetinfo.ru – Рост количества ипотечных кредитов, выданных в Москве в апреле текущего года, составил 77% по сравнению с апрелем 2017 года, сообщается на официальном сайте московского у...
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 12:58
Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России
14 мая. Mossovetinfo.ru – Адвокаты Telegram оспорили в Мосгорсуде решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России, сообщил в своем Telegram-канале один из адво...
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 11:42
Сотрудникам ГИБДД в Москве вернули «стаканы» времен СССР
14 мая. Mossovetinfo.ru – Стеклянные кабины для сотрудников ГИБДД вновь появились в Москве, сообщают «Известия». Знаменитые «стаканы» исчезли с московских улиц в 2008-2010 годах, в ходе реорг...