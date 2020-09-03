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Город (Москва и область)     03.09.2020 12:24

Ряд улиц в Москве перекроют 5 сентября в связи с проведением Московской ночной велогонки

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Теги:  перекрытия  велогонка 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве 5 сентября перекроют ряд улиц в связи с проведением Московской ночной велогонки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

С 06:00 5 сентября до 00:30 6 сентября для движения транспорта перекроют Лужнецкую набережную на участке от улицы Лужники до Фрунзенской набережной.

С 18:40 до 23:30 будут перекрыты Фрунзенская, Кремлевская, Москворецкая и Пречистенская набережные, улица Остоженка, Соймоновский, Крымский и Новокрымский проезды.

С 18:40 до 23:59 для проезда будут закрыты Новодевичья и Саввинская набережные, а также улица Лужники.

С 19:30 до 23:10 будет закрыто движение по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту.

С 19:20 до 23:59 для проезда будут закрыты Ростовская, Смоленская, Пресненская и Краснопресненская набережные.


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Карта места

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Теги: 
перекрытия  велогонка 

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