3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве 5 сентября перекроют ряд улиц в связи с проведением Московской ночной велогонки, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



С 06:00 5 сентября до 00:30 6 сентября для движения транспорта перекроют Лужнецкую набережную на участке от улицы Лужники до Фрунзенской набережной.



С 18:40 до 23:30 будут перекрыты Фрунзенская, Кремлевская, Москворецкая и Пречистенская набережные, улица Остоженка, Соймоновский, Крымский и Новокрымский проезды.



С 18:40 до 23:59 для проезда будут закрыты Новодевичья и Саввинская набережные, а также улица Лужники.



С 19:30 до 23:10 будет закрыто движение по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту.



С 19:20 до 23:59 для проезда будут закрыты Ростовская, Смоленская, Пресненская и Краснопресненская набережные.