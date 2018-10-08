8 октября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве будет перекрыт для движения транспорта 12, 13 и 14 октября в связи с проведением мотофестиваля, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



В период с 22:00 12 октября и до 06:00 14 октября будут перекрыты участок улицы Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта и Университетская площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта.



13 октября в связи с проведением мотопарада с 03:00 будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова и участку улицы Маши Порываевой от Садового Кольца до Каланчевской улицы. С 11:30 будет перекрыт участок Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, Комсомольский, Университетский проспекты и проспект Вернадского. С 11:45 будет перекрыт участок Университетского проспекта от проспекта Вернадского до Менделеевской улицы. Все участки будут открываться по мере прохождения мотоколонны.