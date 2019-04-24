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Город (Москва и область)     24.04.2019 13:46

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 1 мая

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Теги:  1 мая  перекрытие движения 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с проведением митингов и шествий, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

С 06:30 утра и до окончания мероприятий будут перекрыты для движения транспорта улицы Ильинка, Варварка, Васильевский спуск, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Большой Москворецкий мост, Китайгородский проезд, Лубянский проезд, Старая площадь, Лубянский проезд, а также улица Солянка на участке от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.

С 09:00 до окончания мероприятий будут закрыты для автомобилистов улицы Моховая, Охотный ряд и Тверской улица на участке от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд.

Всего в Москве пройдет шесть согласованных с властями акций. По данным столичного департамента безопасности и противодействия коррупции в них могут принять участие до 110 тысяч человек.


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Карта места

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Теги: 
1 мая  перекрытие движения 

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