24 апреля. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с проведением митингов и шествий, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



С 06:30 утра и до окончания мероприятий будут перекрыты для движения транспорта улицы Ильинка, Варварка, Васильевский спуск, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Большой Москворецкий мост, Китайгородский проезд, Лубянский проезд, Старая площадь, Лубянский проезд, а также улица Солянка на участке от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.



С 09:00 до окончания мероприятий будут закрыты для автомобилистов улицы Моховая, Охотный ряд и Тверской улица на участке от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд.



Всего в Москве пройдет шесть согласованных с властями акций. По данным столичного департамента безопасности и противодействия коррупции в них могут принять участие до 110 тысяч человек.